EUA cogita sanções contra Venezuela após decisão da Suprema Corte contra opositora

O governo dos Estados Unidos avalia restabelecer sanções contra a Venezuela depois que a Suprema Corte do país ratificou a inelegibilidade da candidata de oposição à presidência María Corina Machado, afirmou neste sábado o porta-voz do Departamento de Estado.

Washington anunciou no ano passado uma flexibilização das medidas contra Caracas nos setores de petróleo e gás, mas está revisando a política de sanções "com base neste evento e no recente ataque político que aponta contra os candidatos da oposição democrática e contra a sociedade civil", afirmou o porta-voz Matthew Miller.