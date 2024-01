'Este sol não queimava assim antes': o fogo surpreende os Andes colombianos

Angustiada, María Yadira se juntou ao grupo de voluntários que, ao lado de bombeiros, socorristas, policiais e militares, lutam para extinguir um dos 34 focos que o governo detectou na Colômbia, que sofre com as altas temperaturas causadas pelo fenômeno climático El Niño.

Desde a segunda-feira (22), as chamas avançam em uma área rural de Nemocón, um município de belas paisagens situado a cerca de 60 km de Bogotá. Tradicionalmente frias, as montanhas que cercam a cidade se tornaram um inferno. O fogo afugentou moradores e animais silvestres.

O órgão estatal Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD) calcula que pelo menos 17.100 hectares de vegetação foram perdidos em todo o país desde novembro, quando a seca teve início e as temperaturas começaram a subir.

Esquecidas desde o fim da pandemia, as máscaras voltaram a se tornar comuns em Bogotá, onde a prefeitura recomenda que os moradores dos bairros mais afetados se protejam diante da má qualidade do ar. Também aconselha que as pessoas evitem os exercícios ao ar livre, mantenham as janelas fechadas e restringiu o uso de veículos particulares.

O céu está livre de nuvens. Em Nemocón e na capital, indígenas realizam rituais pedindo chuva aos ancestrais, mas a ciência está pouco otimista. O Ideam antecipa que fevereiro terá temperaturas ainda mais elevadas e somente em março as chuvas vão aliviar a situação de emergência.

