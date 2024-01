Dois ucranianos morrem em incursão russa perto da fronteira

O ataque aconteceu na região ucraniana de Sumy, em uma zona de segurança de cinco quilômetros ao longo da fronteira com a Rússia. Kiev pediu aos moradores que abandonassem a região.

Duas pessoas morreram neste sábado (27) em uma localidade ucraniana próxima da fronteira com a Rússia durante a incursão de um "grupo de reconhecimento e sabotagem" russo, informaram as autoridades locais.

O incidente aconteceu na localidade de Andriivka, a quatro quilômetros da fronteira com a região russa de Kursk, acrescenta a nota.

As autoridades dos dois lados relataram várias incursões do tipo desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Kiev voltou a pedir aos moradores que abandonem as áreas próximas da fronteira. "Os terroristas russos continuam matando civis. Caso abandonem as áreas perigosas, salvarão suas vidas", disse o governador de Sumy, Volodymyr Artyukh.

Mais três civis morreram no sábado em bombardeios russos no leste e sul da Ucrânia, segundo as autoridades.

Em Beryslav, na região de Kherson, uma pessoa morreu em um ataque com um drone, segundo o governo local.

E na região de Donetsk (leste), duas pessoas morreram em bombardeios, segundo a polícia.