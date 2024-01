China e EUA tiveram diálogo 'franco', com foco em Taiwan e Irã

Segundo ela, o encontro deve resultar em uma ligação "durante a primavera" (do hemisfério norte, outono no Brasil) entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente americano, Joe Biden.

A China e os Estados Unidos tiveram em Bangcoc conversas consideradas "francas e substanciais" por Pequim, focadas em questões sensíveis como Taiwan e os ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho.

Após um período particularmente tenso no início de 2023, os dois governos mostram disposição para continuar o diálogo, mas as áreas de atrito persistem.

Pequim e Washington travaram disputas nos últimos anos sobre questões como tecnologia, comércio, direitos humanos, o status de Taiwan e a soberania do Mar do Sul da China.

Do mesmo modo, a Casa Branca disse que o encontro fazia "parte dos esforços para manter linhas de comunicação abertas e gerenciar de forma responsável a competição" entre as duas potências.

Os Estados Unidos esperam que a China use sua "influência" sobre o Irã para "impedir" os ataques dos huthis do Iêmen, apoiados por Teerã, contra navios no Mar Vermelho, afirmou a fonte americana, que pediu anonimato.

"Pequim nos diz que levantou a questão com o Irã, mas observamos o que está acontecendo na realidade, e esses ataques parecem continuar", acrescentou em uma conversa com jornalistas.

O assessor de segurança nacional dos EUA também mencionou durante a reunião com Wang Yi a "profunda preocupação" de Washington com as últimas manobras da Coreia do Norte.