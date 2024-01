China afirma que discussões com EUA na Tailândia foram 'francas'

A China afirmou neste sábado (27) que o chefe da diplomacia do país, Wang Yi, teve discussões "francas e substantivas" com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, durante um encontro em Bangcoc que abordou, entre outros temas, a questão de Taiwan.

Wang e Sullivan "tiveram discussões estratégicas francas, substantivas e frutíferas (...) sobre como administrar de maneira apropriada as questões importantes e sensíveis" entre os países, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

As conversas, que abordaram o tema Taiwan, aconteceram na sexta-feira e sábado na capital tailandesa.

Taiwan é "um assunto interno da China, e as eleições regionais em Taiwan não podem mudar a realidade básica de que Taiwan é parte da China", destacou Wang, segundo o comunicado.

"O maior risco para a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan é o chamado movimento de 'independência de Taiwan'", acrescentou. O movimento, completou, também é "o maior desafio para as relações entre China e Estados Unidos".

Taiwan tem um governo democrático, um Exército e uma moeda própria, mas a China a considera parte de seu território e não descarta a possibilidade de um dia utilizar a força para colocar a ilha sob o seu controle.

As eleições presidenciais do início do mês na ilha deram a vitória a Lai Ching-te, atual vice-presidente do governo do Partido Progressista Democrático, que Pequim considera uma formação "separatista".