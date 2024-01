Chile afunda Uruguai de Bielsa no Pré-Olímpico com vitória de 1 a 0

Montes marcou no segundo tempo (64') após um cruzamento de Gonzalo Tapia, apenas dois minutos depois de os dois jogadores terem entrado em campo, saindo do banco de reservas.

O Chile, com um gol de Clemente Montes, venceu neste sábado (27) o Uruguai por 1 a 0 pelo Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024 e afundou o time comandado pelo técnico Marcelo Bielsa para o último lugar do Grupo B.

Fiel à sua ideia, 'El Loco' Bielsa repetiu o time titular da estreia, com sete dos jogadores com os quais o Uruguai conquistou o Mundial Sub-20 do ano passado, liderados pelo artilheiro Luciano Rodríguez; mas, novamente, o resultado foi decepcionante.

O Paraguai lidera o grupo com sete pontos em três jogos disoutados, seguido pela Argentina, com quatro pontos; e Peru e Chile, com três cada. O Uruguai ainda não pontuou.

A melhor chance do primeiro tempo, aliás, surgiu aos 23 minutos. Um contra-ataque magnificamente conduzido por Pizarro em uma corrida de 70 metros a toda velocidade terminou com Aravena no mano a mano com o goleiro Randall Rodríguez mas o atacante da Universidad Católica falhou.

Pouco antes do intervalo, as duas seleções alternavam ataques, com chances do uruguaio Tiago Palacios de um lado, em grande jogada individual, e do chileno Lucas Cepeda do outro.

Era difícil manter o ritmo, mas o Uruguai seguiu com o pé no acelerador. E o Chile continuou fazendo a sua parte.