Bayern vence Augsburg e volta a colocar pressão sobre o líder Leverkusen

Mas essa sucessão de jogos fez com que Tuchel ficasse na quarta-feira sem os zagueiros Dayot Upamecano (com lesão na coxa) e Konrad Laimer (panturrilha) e sem o volante alemão Joshua Kimmich (ombro).

Os jogadores comandados pelo técnico Thomas Tuchel concluíram a maratona de três jogos em seis dias com uma vitória no derby da Baviera, depois de terem sido derrotados no último domingo, em plena Allianz Arena, pelo Werder Bremen por 1 a 0, e de terem conquistado os três pontos na quarta-feira, no jogo pendente contra o Union Berlin (1-0).

Para esta visita ao Augsburg, Tuchel tampouco pôde contar com o sul-coreano Kim Min-jae e o marroquino Noussair Mazraoui, ambos com suas seleções, e teve que usar a imaginação para compor o setor defensivo, colocando o volante Eric Dier como titular na zaga.

Ele também escalou Raphaël Guerreiro na lateral direita. O português se mostrou desacostumado com a posição já que ao voltar do vestiário foi direto para o lado esquerdo, antes de perceber seu erro com um sorriso.

Neste sábado foi o atacante francês Kingsley Coman quem se lesionou, no seu caso o joelho, na jogada que originou o primeiro gol do Bayern.

Os gols da vitória do gigante da Baviera foram marcados pelo volante Aleksander Pavlovic (23'), o lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies (45'+5) e o atacante inglês Harry Kane (58'), enquanto o Augsburg acreditou até os últimos instantes descontando com uma dobradinha do atacante bósnio Ermedin Demirovic (52' e 90'+4).

Com 19 jogos disputados, o Bayern de Munique soma 47 pontos, um a menos que o Bayer Leverkusen do técnico Xabi Alonso, líder invicto com 15 vitórias e três empates antes de enfrentar o 'Gladbach' na sua BayArena.

Atrás da dupla Bayern e Bayer, o confronto entre Stuttgart e Leipzig foi espetacular (sete gols) com a vitória do primeiro (5-2) com direito a hat-trick de Deniz Undav para encerrar uma série de duas derrotas.