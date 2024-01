Argentina: governo anuncia saída de ministro da Infraestrutura e fim da pasta

O governo do presidente Javier Milei anuncia, em comunicado neste sábado, 27, que o ministro de Infraestrutura da Argentina, Guillermo Ferraro, "apresentará sua renúncia nos próximos dias", por "razões pessoais". O texto diz que, com isso, se avançará no plano original de fundir essa pasta à de Economia, encabeçada por Luis Caputo.

O comunicado afirma que a medida dará maior coerência à política econômica e permitirá adequar o orçamento "ao atual contexto de crise". Também diz que com isso se retomará a ideia de haver apenas oito ministérios, como Milei defendia na campanha eleitoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A imprensa argentina, porém, diz que a decisão do presidente ocorreu pois ele considerou Ferraro culpado por vazar informações à imprensa, em uma reunião dura com governadores, quando Milei ameaçou não repassar verba a menos que seus projetos no Congresso fossem aprovados. O Clarín diz que a decisão sobre cortar o ministro já havia sido tomada por Milei há dois dias.