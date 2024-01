Angola vence Namíbia (3-0) e avança às quartas de final da Copa Africana

A seleção de Angola derrotou a Namíbia por 3 a 0 com uma dobradinha de Gelson Dala aos 38 e 42 minutos e um gol de Mabululu no segundo tempo (66') e se classificou neste sábado (27) em Bouaké, na Costa do Marfim, pela 3ª vez na história para as quartas de final da Copa Africana de Nações.

A partida terminou com dez homens em campo para cada seleção, após as expulsões do goleiro angolano Neblù (17') e do zagueiro-central namibiano Lubeni Haukongo (40').

Neblù impediu um gol por cobertura do zagueiro Gaspar mas avançou demais e foi expulso por colocar a mão na bola fora da área.