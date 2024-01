Agricultores franceses convocam 'cerco' a Paris a partir de segunda-feira

Dois grandes sindicatos do setor agropecuário francês anunciaram um "cerco à capital" a partir de segunda-feira (29), para denunciar sua difícil situação econômica.

"Todos os grandes eixos que levam à capital estarão ocupados pelos agricultores", acrescentaram os sindicatos na nota.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro Gabriel Attal prometeu a supressão do encarecimento do diesel de uso agrícola e reafirmou sua oposição à assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países que são grandes potências agrícolas.

Attal, nomeado este mês como chefe de governo pelo presidente Emmanuel Macron, anunciou também um maior controle das negociações entre produtores e distribuidores, ajudas a setores específicos como a agricultura orgânica e uma redução de trâmites administrativos.

Contudo, seus anúncios não convenceram a FNSEA, que convocou a "continuar a mobilização".

Os protestos de produtores agropecuários, que também foram registrados em Polônia, Alemanha e Romênia, acontecem a cerca de quatro meses das eleições ao Parlamento Europeu, instituição-chave para estabelecer as normas ambientais do bloco. A extrema direita lidera as pesquisas na França.