Wall Street fecha com tendências mistas e saldo semanal positivo

A Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas nesta sexta-feira (26), com o mercado absorvendo uma perspectiva decepcionante no setor de semicondutores e notícias positivas sobre a inflação, antes de uma reunião crucial do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na próxima semana.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,16%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,36% e o S&P 500 recuou 0,07%, mantendo seus ganhos na semana, segundo resultados preliminares.