Venezuela 'inutiliza' avião procedente do México supostamente usado para tráfico de drogas

Militares destruíram na Venezuela um avião procedente do México supostamente utilizado para o tráfico de drogas, informou um general da Força Armada nesta quinta-feira (25).

"A Venezuela não será usada como plataforma do tráfico de drogas!", publicou na rede social X o chefe do Comando Estratégico Operacional da Força Armada, general Domingo Hernández Lárez, em uma mensagem acompanhada por um vídeo que mostra os destroços de uma aeronave carbonizada.

A Força Armada "imobiliza e inutiliza em terra (um) avião invasor proveniente de Cozumel - México - no município de Catatumbo do estado Zulia" (nordeste, fronteira com a Colômbia), anunciou Hernández Lárez.