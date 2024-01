UNCTAD: tensões no Mar Vermelho são ameaça para as cadeias de abastecimento globais

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) afirmou nesta sexta, 26, que está "preocupada" com os conflitos que acontecem no Mar Vermelho e têm causado perturbações no comércio global, que reduziu 42% do trânsito de navios pela região no último mês. "As interrupções representam uma ameaça direta às cadeias de abastecimento globais", afirma, que se soma às mudanças no abastecimento causadas pela guerra na Ucrânia para aumentar os riscos de elevação dos preços de energia e de alimentos.

"As perturbações nos embarques de cereais provenientes da Europa, da Rússia e da Ucrânia representam riscos para a segurança alimentar global, afetando os consumidores e reduzindo os preços pagos aos produtores", afirma a instituição.

Paralelo a isto, a Conferência destaca preocupações com o Canal do Panamá, outra importante rota comercial global, que está sofrendo com a diminuição dos níveis de água. A escassez, por sua vez, reduziu o trânsito de navios pela região em 36% no último mês, em comparação com mesmo período do ano anterior. As mudanças climáticas na região devem trazer "impactos duradouros" na cadeia de abastecimento global.