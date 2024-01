UE espera uma implementação 'imediata' da decisão da CIJ sobre Gaza

A União Europeia (UE) apelou, nesta sexta-feira (26), à implementação imediata da decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) que exige que Israel facilite a entrada de ajuda humanitária em Gaza e evite possíveis atos de genocídio.

"As ordens da CIJ são vinculativas para as partes e devem ser cumpridas. A UE espera a sua implementação plena, imediata e eficaz", afirmou o chefe de diplomacia da UE, Josep Borrell, em um comunicado conjunto com a Comissão Europeia.

