UE convoca governo e oposição da Espanha ao diálogo sobre bloqueio judicial

O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, apelou aos representantes do governo espanhol e da oposição para iniciarem na próxima semana um "diálogo estruturado" sobre a renovação do Poder Judiciário, anunciou a Comissão Europeia nesta sexta-feira (26).

O cerne do conflito é a estagnação na renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), cujo mandato dos membros expirou há cinco anos.

Os esforços para um acordo político que permitisse a regularização destes mandatos não tiveram sucesso até agora.