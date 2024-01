Suprema Corte da Venezuela confirma inelegibilidade por 15 anos de Capriles

A Suprema Corte da Venezuela, alinhada com o governo, confirmou nesta sexta-feira (26) a inelegibilidade por 15 anos do líder da oposição Henrique Capriles, que foi candidato presidencial em duas ocasiões.

Capriles contestou em 2017 a sanção imposta por supostas irregularidades administrativas quando era governador do estado de Miranda (centro-norte). A decisão foi confirmada após considerar "sem mérito" a contestação do opositor, pois estava fora dos requisitos estabelecidos e exigidos no Acordo de Barbados assinado em 17 de outubro de 2023.