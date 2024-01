Sinner acaba com reinado de Djokovic e avança à final do Aberto da Austrália

Sinner, número 4 do mundo, venceu a semifinal contra Djokovic por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) e 6-3, sem se abater por ter perdido seu primeiro set nesta edição do torneio, e derrubou o rei de Melbourne Park.

O italiano Jannik Sinner encerrou nesta sexta-feira (26) a sequência recorde de 33 vitórias consecutivas de Novak Djokovic no Aberto da Austrália, frustrando a tentativa do sérvio de conquistar um inédito 25º título de Grand Slam.

"Foi um dos meus piores jogos em um Grand Slam", disse Djokovic. "Fiquei chocado com o meu nível, de um jeito ruim".

O sérvio de 36 anos não conseguiu fazer frente ao jogo de Sinner no início da partida e cometeu 29 erros não forçados nos dois primeiros sets, contra apenas oito do jovem italiano.

'Djoko', 10 vezes campeão do Aberto da Austrália, não perdia um jogo no torneio desde 2018, e Sinner quebrou essa escrita de forma espetacular.

Mais adiante, o italiano quebrou novamente o serviço de Djokovic e fechou o set em uma bola para fora do sérvio.

"Isso não significa necessariamente que seja o começo do fim", enfatiza. "Ainda tenho grandes ambições para os outros Grand Slams, para os Jogos Olímpicos e para os outros torneios que vou disputar na temporada".

Djokovic pediu apoio do público e os gritos de "Nole" ecoaram pelo estádio, mas teve seu saque quebrado mais uma vez e o italiano abriu dois sets a 0.

Sinner, que derrotou o sérvio em dos dois três últimos confrontos entre ambos, conseguiu uma quebra de saque no terceiro game para consolidar seu domínio na partida.

No segundo set, os decibéis na quadra central aumentaram e Djokovic parecia estar recuperado, mas os erros continuaram.

Na terceira parcial, quando o placar marcava 5-5, o jogo foi interrompido para que um torcedor na arquibancada recebesse atendimento médico. Após o reinício, Djokovic manteve o foco e levou a melhor no tiebreak, no qual chegou a salvar um match point.

Mas a reação não foi adiante. No quarto set, o italiano voltou a pressionar e abriu 3-1. A partir daí, administrou a vantagem confirmando seu saque para encerrar uma era em Melbourne Park.

"Obviamente significa muito para mim vencer Novak aqui, mas o torneio ainda não acabou", disse Sinner. "Há uma final no domingo. Mal posso esperar para estar lá".

"Eu realmente não me senti bem em quadra durante todo o torneio", admitiu Djokovic após a partida.

"Esta cidade é muito especial para mim. Só espero ter a oportunidade de voltar, de jogar aqui pelo menos mais uma vez", encerrou.

Nunca um jogador italiano venceu o Aberto da Austrália. Entre os Grand Slams, apenas dois jogadores do país têm títulos, em Roland Garros: Nicola Pietrangeli (1959 e 1960) e Adriano Panatta (1976). Agora, cabe a Sinner pôr fim a quase meio século de espera.

Na sessão noturna, Medvedev e Sverev disputaram uma batalha de quatro horas e 18 minutos, que terminou com a vitória do russo por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1) e 6-0.

A classificação parecia distante para Medvedev quando ele cometeu uma dupla falta no tiebreak do quarto set e deixou Zverev a dois pontos de ir à sua primeira final na Austrália.

Mas o russo acelerou para empatar o duelo em 2 sets a 2, depois de praticamente não ver a cor da bola nas duas primeiras parciais.

Cair em dois tiebreaks consecutivos foi crucial para o alemão, que perdeu ritmo e foi inferior no set decisivo.

"Eu estava um pouco perdido e no terceiro set disse a mim mesmo: 'quero pelo menos ficar orgulhoso de mim. Mesmo perdendo, vou lutar até o fim em todos os pontos'", disse Medvedev após a partida.

"Estava cansado, mas sabia que tinha que ser mais agressivo. Se não funcionasse, pelo menos tinha tentado. Mas funcionou, comecei a bater melhor na bola e a sacar melhor", acrescentou.

Esta é a segunda vez que o russo de 27 anos vira um jogo depois de estar perdendo por 2 sets a 0 no torneio. Na segunda rodada, contra o finlandês Emil Ruusuvuori, ele venceu com parciais de 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1) e 6-0.

