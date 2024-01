Presidente do Napoli diz que Osimhen deixará o clube ao final da temporada

"Já sabíamos de tudo isso desde o ano passado. Também é por isso que as negociações para a renovação de seu contrato, não nego, amistosas, foram tão longas", declarou o dirigente após uma reunião da liga italiana de futebol.

Perguntado sobre as declarações de Osimhen à emissora americana CBS durante a Copa Africana, afirmando que já tinha decidido seu futuro para o segundo semestre, De Laurentiis não se mostrou surpreso.

O atacante nigeriano Victor Osimhen deixará o Napoli em junho para assinar com "Real Madrid, Paris Saint-Germain ou um clube inglês", reconheceu nesta sexta-feira (26) o presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis.

"Sabemos que ele vai para Real Madrid, PSG ou um clube inglês", acrescentou.

Pretendido por vários clubes na desde o ano passado, depois de ter ajudado o Napoli a conquistar seu terceiro 'Scudetto' com 26 gols, Osimhen, de 25 anos, decidiu permanecer no clube, que não vive uma boa temporada (nono colocado no Campeonato Italiano, eliminado da Copa da Itália e derrotado na decisão da Supercopa).

No final de dezembro, o atacante renovou seu contrato por mais um ano, até 2025. Segundo a imprensa italiana, a cláusula de rescisão é de 120 milhões a 130 milhões de euros (R$ 640 milhões a R$ 693 milhões na cotação atual).

Osimhen, eleito o melhor jogador africano em 2023, chegou ao Napoli em 2020 vindo do Lille, da França, e desde então marcou 67 gols em 119 jogos entre todas as competições pela equipe.

De Laurentiis também desmentiu os rumores sobre uma eventual chegada ao clube do técnico português José Mourinho, que recentemente deixou a Roma.

"Seu destino será, sem dúvida, fora da Itália. Em hipótese alguma no Napoli", afirmou.