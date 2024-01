Presidente argentino Milei irá a Israel e condena violência 'atroz' do Hamas

"Nas próximas semanas, estarei viajando à Terra Santa, o que constituirá um novo capítulo na fraternidade de nossas duas nações", disse Milei em um ato no Museu do Holocausto de Buenos Aires.

O jornal Clarín informou, citando fontes anônimas, que o papa Francisco irá receber Milei em 12 de fevereiro.

Esta será a segunda viagem oficial de Milei, que assumiu em 10 de dezembro, depois de sua visita à Suíça na semana passada, onde expôs seu programa libertário para as elites empresariais e políticas mundiais reunidas no Fórum Econômico Mundial de Davos.

Durante o ato em homenagem às vítimas do Holocausto, o presidente ultraliberal criticou o "ressurgimento do antissemitismo" e "os eventos de violência aberrantes ocorridos no último 7 de outubro são atrozes e imperdoáveis", durante um evento no Museu do Holocausto de Buenos Aires, referindo-se ao ataque do Hamas em território israelense.

A incursão resultou na morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, e no sequestro de cerca de 250, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses. De acordo com Israel, 104 permanecem em cativeiro e 28 teriam morrido.

Pelo menos 26.083 palestinos, em sua maioria crianças e mulheres, morreram na Faixa de Gaza nos bombardeios e ações terrestres israelenses lançados em retaliação, segundo o governo do Hamas, no poder neste território palestino desde 2007.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), sediada em Haia, instou nesta sexta Israel a impedir qualquer possível ato de genocídio durante a ofensiva de seu exército em Gaza.