Presidente argentino Milei condena violência 'atroz e imperdoável' do Hamas

O presidente da Argentina, Javier Milei, condenou nesta sexta-feira (26) a violência "atroz e imperdoável" do movimento islamista Hamas em Israel e criticou o "ressurgimento do antissemitismo", durante um discurso para a comunidade judaica.

"Os eventos de violência aberrantes ocorridos no último 7 de outubro são atrozes e imperdoáveis", disse o presidente ultraliberal em um evento no Museu do Holocausto de Buenos Aires, referindo-se ao ataque do Hamas em território israelense.

A incursão resultou na morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, e no sequestro de cerca de 250, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses. De acordo com Israel, 104 permanecem em cativeiro e 28 teriam morrido.