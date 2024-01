Preocupação com os civis presos no sul de Gaza antes da decisão da CIJ

Enquanto se aguarda esta decisão, a comunidade internacional manifestou preocupação com a população do sul da Faixa de Gaza, especialmente Khan Yunis, onde o fogo de um tanque matou 13 pessoas em um abrigo de uma agência da ONU.

O órgão judicial máximo das Nações Unidas, com sede em Haia, tem o poder de ordenar a Israel que cesse a sua ofensiva militar contra Gaza, embora não tenha meios para garantir a sua aplicação.

A cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, foi palco de intensos combates nesta sexta-feira (26), dia em que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) deve emitir a sua primeira decisão sobre a denúncia que acusa Israel de "genocídio" neste território palestino.

Esta ação provocou a condenação dos Estados Unidos, França e Alemanha, que afirmaram estar "extremamente preocupados" com a "situação desesperada" dos civis em Khan Yunis.

"Tentamos sair, mas quando olhei para fora, vi os tanques de assalto disparando. Como poderíamos sair?", disse Ahmad Katra, ferido neste incidente, à AFP no hospital.

"Disseram-nos que era um lugar seguro, mas no final do dia nos atacaram em uma instalação da ONU", lamentou.

Segundo um jornalista da AFP, os bombardeios são incessantes desde quinta-feira nesta grande cidade do sul de Gaza, onde o Exército israelense suspeita que a liderança local do Hamas esteja escondida.

O Ministério da Saúde do Hamas relatou, nesta sexta-feira, 120 mortes no território palestino durante a noite e intensos confrontos perto do hospital Nasser em Khan Yunis.