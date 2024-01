ISRAEL PALESTINOS CONFLITO :Preocupação com os civis presos no sul de Gaza antes da decisão da CIJ

EUA CRIME JUSTIÇA: Alabama executa réu com gás de nitrogênio pela primeira vez nos EUA

Preocupação com os civis presos no sul de Gaza antes da decisão da CIJ

A cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, foi palco de intensos combates nesta sexta-feira (26), dia em que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) deve emitir a sua primeira decisão sobre a denúncia que acusa Israel de "genocídio" neste território palestino.

=== EUA CRIME JUSTIÇA ===

WASHINGTON:

Alabama executa réu com gás de nitrogênio pela primeira vez nos EUA

Um homem condenado à pena de morte foi executado, na quinta-feira (25), por inalação direta de nitrogênio no Alabama, sul dos Estados Unidos, na primeira vez que este método, considerado "tortura" pela ONU, foi aplicado em uma pessoa.

(EUA justiça direitos homicídio prisão Alabama, 750 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Justiça condena Vale, Samarco e BHP a pagar R$ 47,6 bilhões por desastre de Mariana

As mineradoras Vale, Samarco e BHP terão que pagar R$ 47,6 bilhões pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais em 2015, uma tragédia que matou 19 pessoas e devastou a região, determinou a justiça nesta quinta-feira (25).

(Brasil justiça meio-ambiente, 595 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

A experiência ultraliberal de Milei está avançando na Argentina?

As reformas radicais promovidas pelo ultraliberal Javier Milei desde que se tornou presidente da Argentina, há 45 dias, enfrentam obstáculos políticos, econômicos e judiciais, aos quais se somou esta semana uma greve geral.

(Argentina economia governo, a ser transmitida)

WASHIGNTON:

EUA suspende construção de terminais de exportação de gás por 'ameaça' climática

O presidente Joe Biden anunciou, nesta sexta-feira (26), uma moratória à construção de novos terminais de exportação de gás natural liquefeito (GNL), devido à "ameaça existencial" representada pela crise climática, um golpe para uma indústria em expansão.

(EUA meio-ambiente governo transporte gás energia, 475 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Charles III é hospitalizado em Londres para cirurgia na próstata

O rei Charles III, de 75 anos, foi internado nesta sexta-feira(26) em um hospital, em Londres, para ser operado de uma hipertrofia "benigna" de próstata, anunciou o Palácio de Buckingham.

(realeza saúde gente GB, 643 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Plano ambicioso de Cambridge para uma 'Silicon Valley' inglesa

A cidade inglesa de Cambridge, conhecida pela influente universidade e seus avanços científicos, deseja reforçar sua reputação de polo tecnológico e quer competir com a "Silicon Valley" em São Francisco, na Califórnia.

(política empresas GB, 648 palavras, já transmitida)

PARIS:

Agricultores bloqueiam estradas na França antes de anúncios do governo

Os agricultores, que há oito dias protestam na França para denunciar uma situação econômica insustentável, bloquearam nesta sexta-feira (26) várias rodovias importantes, antes das esperadas respostas do governo às suas reivindicações.

(França governo manifestação agricultura, 573 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Justiça do Quênia declara 'ilegal' envio de policiais ao Haiti

Um tribunal do Quênia considerou nesta sexta-feira (26) "inconstitucional, ilegal e inválido" o plano do governo de enviar mil agentes policiais para o Haiti no âmbito de uma missão apoiada pela ONU.

(conflito justiça diplomacia polícia Quênia tribunal Haiti, 604 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

MELBOURNE:

Sinner acaba com reinado de Djokovic avança à final do Aberto da Austrália

O italiano Jannik Sinner encerrou nesta sexta-feira (26) a sequência recorde de 33 vitórias consecutivas de Novak Djokovic no Aberto da Austrália, frustrando a tentativa do sérvio de conquistar um inédito 25º título de Grand Slam.

(Tênis Austrália, Central, a ser transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com