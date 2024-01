Orgulho e frustração entre os palestinos após a decisão da CIJ

A CIJ, com sede em Haia, exigiu de Israel que impeça qualquer ato de genocídio em Gaza e permita a entrada de ajuda humanitária no território palestino, cenário de uma intensa ofensiva militar contra o Hamas, em represália a um sangrento ataque de milicianos islamistas.

"Me sinto orgulhoso da decisão da Corte, é a primeira vez que o mundo diz a Israel que passou dos limites", afirmou Maha Yasin em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, após o veredicto desse tribunal da ONU ser revelado.

Em suas casas, nas ruas e até em cinemas de Gaza ou da Cisjordânia, os palestinos aguardaram esta sexta-feira (26) com esperança, mas ficaram divididos entre o orgulho e a frustração com a decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ).

"O que Israel nos fez em Gaza nestes quatro meses não ocorreu nunca na história. Pelo menos tenho a impressão de que o mundo começa a se simpatizar conosco", comenta essa palestina de 42 anos, uma dos 1,7 milhão de palestinos deslocados pela guerra, segundo estimativas da ONU.

"Nosso sangue, nossos mártires, nossas perdas físicas e mentais não são em vão", acrescenta.

Segundo as autoridades do Hamas, no poder em Gaza, os bombardeios e operações terrestres israelenses mataram 26.083 pessoas, em sua grande maioria mulheres e menores.

Em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, a decepção era palpável entre as dezenas de palestinos reunidos em um cinema, alguns deles com cartazes nos quais se lia em inglês: "Ninguém é livre até que todos sejam livres".

"Nos sentíamos muito otimistas, mas agora estamos insatisfeitos", diz Mays Shabana, uma das participantes.

"O tribunal poderia ter pedido claramente um cessar-fogo, além de facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza", explica Hala Abu Gharbiyeh, sacudindo uma bandeira da África do Sul, o país que pediu à CIJ que investigasse se as operações israelenses supunham um risco de "genocídio".