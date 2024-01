Milhares protestam na Austrália contra comemorar chegada dos europeus

Embora para muitos australianos seja sinônimo de um dia de folga, um churrasco, ou uma ida à praia, a escolha da data, que coincide com a chegada dos colonos europeus à baía de Sydney, em 1778, é cada vez mais polêmica.

Em Sydney, Melbourne e outras cidades, milhares de manifestantes sob o lema "Dia da Invasão" pediam uma mudança na data do feriado nacional, celebrado todo dia 26 de janeiro.

Apesar do calor de 38°C, os manifestantes em Sydney saíram às ruas agitando bandeiras das populações nativas nas cores preta, vermelha e amarela, com cartazes que diziam "Nenhum orgulho no genocídio australiano", entre outros.

Em uma cerimônia de entrega da cidadania a 16 imigrantes, o primeiro-ministro Anthony Abanese disse que o Dia da Austrália é a "oportunidade para parar e refletir sobre tudo o que conseguimos como nação".

Na véspera do Dia Nacional, os manifestantes em Melbourne danificaram estátuas de figuras coloniais como o capitão James Cook e a rainha Vitória.

Pesquisas mostram que a maioria dos australianos deseja manter a celebração do Dia Nacional, mas estão divididos em 50 a 50 sobre se a data deve ser alterada. Atualmente, menos de 4% dos 26 milhões de habitantes da Austrália são população originária.

