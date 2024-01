Macron promulga nova lei migratória na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, promulgou uma nova lei de imigração, conforme publicado no Diário Oficial neste sábado (27, noite de sexta em Brasília), e as primeiras instruções para sua implementação foram apresentadas às autoridades.

Darmanin, que anteriormente indicou que algumas medidas eram "claramente contrárias à constituição", considerou a decisão uma vitória para o governo.

A decisão do tribunal foi condenada pela direita. Jordan Bardella, presidente do partido Reagrupamento Nacional, de extrema direita, classificou a decisão como um "golpe dos juízes com o respaldo do presidente".

Ele pediu um referendo sobre a questão migratória como a "única solução".

