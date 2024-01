Klopp anuncia que deixará o Liverpool ao final da temporada europeia

"Posso entender que é uma comoção para muitas pessoas neste momento, quando você ouve isso pela primeira vez. Eu posso explicar: não tenho energia suficiente", disse Klopp, de 56 anos, que conquistou seis títulos com os 'Reds', entre eles a Liga dos Campeões (2019) e o Campeonato Inglês (2020).

O técnico alemão Jürgen Klopp, no Liverpool desde 2015, anunciou que vai deixar o clube ao final da atual temporada europeia em uma mensagem transmitida pela TV do clube aos torcedores nesta sexta-feira (26).

Klopp comunicou sua decisão aos proprietários do clube em novembro, explicou.

"Quando estávamos sentados juntos e conversávamos sobre possíveis contratações, o planejamento de pré-temporada e a possibilidade de viajar a algum lugar, me veio a ideia de não ter certeza de estar aqui, o que me surpreendeu", afirmou Klopp em uma entrevista ao site do Liverpool.

