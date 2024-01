Justiça do Quênia declara 'ilegal' envio de policiais ao Haiti

Um tribunal do Quênia considerou nesta sexta-feira (26) "inconstitucional, ilegal e inválido" o plano do governo de enviar mil agentes policiais para o Haiti no âmbito de uma missão apoiada pela ONU.

O Parlamento queniano aprovou em novembro passado o envio de policiais para o país caribenho, onde o caos e a violência das gangues deixaram cerca de 5.000 mortos em 2023, segundo o último relatório das Nações Unidas.

O membro da oposição Ekuru Aukut recorreu ao Tribunal Superior de Nairóbi, porém, alegando que essa missão é inconstitucional, porque não se baseava em qualquer lei ou tratado.