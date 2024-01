Hsieh e Zielinski vencem Aberto da Austrália nas duplas mistas

A dupla salvou um match point no desempate final para levantar seu primeiro grande troféu como equipe.

Hsieh e Zielinski fecharam o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 11-9, em uma hora e 57 minutos.

A veterana jogadora taiwanesa Hsieh Su-wei e o polonês Jan Zielinski conquistaram o título do Aberto da Austrália nas duplas mistas nesta sexta-feira (26), ao derrotarem na final a americana Desirae Krawczyk e o britânico Neal Skupski.

"Significa muito", disse Zielinski. "Desde ontem estava recebendo muitas mensagens, muitas estatísticas de que havia quatro jogadores poloneses que tinham perdido finais [em duplas mistas] antes", continuou.

"Mas Su-Wei me disse antes do jogo, quando conversávamos no aquecimento, que ela era uma quebradora de maldições. E ela é. Obrigado por quebrar a maldição polonesa nas finais de duplas mistas", comemorou.

A taiwanesa pode conquistar o Aberto da Austrália também nas duplas femininas, já que está classificada para a final ao lado da belga Elise Mertens.

