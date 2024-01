França 'se opõe à assinatura' do acordo UE-Mercosul (primeiro-ministro)

A França "se opõe à assinatura" do acordo comercial negociado pela União Europeia com o Mercosul, disse nesta sexta-feira (26) o primeiro-ministro Gabriel Attal, enquanto tenta neutralizar uma onda de protestos de agricultores.

"A França se opõe claramente (...) à assinatura do tratado do Mercosul", disse Attal durante uma visita a um agricultor em Montastruc-de-Salies, uma cidade no sul da França, onde anunciou uma série de medidas para responder a mais de uma semana de manifestações e bloqueios de estradas.