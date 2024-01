Ex-técnico alemão confessa centenas de casos de abuso sexual

Justiça de Munique inicia julgamento de homem que teria cometido mais de 800 casos de abuso contra cerca de 30 garotos que atuavam em um clube de futebol.Um ex-técnico de futebol de um clube esportivo de uma cidade próxima a Munique, capital do estado da Baviera, no sul da Alemanha, está sendo julgado por supostamente ter abusado sexualmente de cerca de 30 garotos de 13 a 19 anos desde 2016. O ex-técnico também era diretor esportivo do clube e tem 47 anos. Segundo a denúncia, ele seguia um mesmo padrão para cometer os crimes. O homem dizia aos jovens que era especialista em fisioterapia e que faria um tratamento para promover o fluxo sanguíneo para seus músculos. Em seguida, passava a abusar deles. A Promotoria acusou o homem de mais de 800 casos de abuso sexual. Em mais de 200 deles, ele é acusado de estupro. A investigação começou no início de 2022, depois que uma das vítimas confidenciou o ocorrido aos pais. O homem foi preso em outubro de 2022 e está detido desde então. Qual será a possível punição para o acusado? O ex-técnico confessou os crimes. Antes disso, o juiz havia declarado que uma eventual confissão poderia reduzir sua pena, já que os jovens abusados não precisariam mais testemunhar no julgamento. Na hipótese de uma confissão, o juiz manteve a perspectiva de uma sentença de sete a oito anos de prisão. Entretanto, ele deixou claro que isso não significava necessariamente que o infrator seria libertado após o cumprimento da pena. Uma subsequente detenção preventiva em um centro correcional ou internação em um hospital psiquiátrico não foram descartados. Há outros casos semelhantes no esporte alemão? Este não é o primeiro caso de violência sexual no esporte alemão. Em um estudo publicado em 2022, mais de 70 vítimas descreveram suas experiências traumáticas. No mesmo ano, um testemunho do ex-campeão europeu de mergulho aquático Jan Hempel também causou comoção. Ele acusou seu ex-treinador de abusar sexualmente dele repetidas vezes ao longo de 14 anos. O treinador morreu em 2001. Já houve vários julgamentos na Alemanha contra ex-treinadores esportivos por abusar sexualmente de seus pupilos. Em 2022, um ex-treinador de ginástica do estado da Turíngia foi considerado culpado de 20 acusações e condenado a três anos e dois meses de prisão. No julgamento atual em Munique, um número significativamente maior de acusações de casos de abuso está sendo considerado. A escala lembra a de processos de outros países que ganharam notoriedade, como o do ex-médico da equipe de ginástica dos EUA Larry Nassar, do ex-treinador de jovens do clube de futebol inglês Manchester City Barry Bennell ou as alegações de abuso contra o ex-presidente da Associação de Futebol do Haiti, Yves Jean-Bart. O clube da região de Munique, que empregava o homem agora sob julgamento, vem exigindo um certificado de boa conduta de seus técnicos há mais de uma década. Em 2021, antes de o caso tornar-se público, o clube também estabeleceu um protocolo de atuação sobre como proteger seus jogadores e como proceder em casos suspeitos. No entanto, "nunca é possível ter 100% de certeza", admitiu o diretor administrativo do clube depois que as alegações contra o ex-técnico se tornaram públicas. Desde meados de 2023, há um canal de contato na Alemanha da entidade Safe Sport ao qual qualquer atleta que for vítima de violência sexual, psicológica ou física pode recorrer. Autor: Stefan Nestler