EUA 'suspende' financiamento a agência de ONU sob suspeita de ataque do Hamas

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (26), que suspenderam o financiamento à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) na esteira da demissão de vários funcionários acusados de estarem envolvidos no ataque do Hamas contra Israel, em 7 de outubro.

O Departamento de Estado americano disse estar "extremamente preocupado" com as suspeitas em relação à agência e "suspendeu temporariamente o financiamento adicional (...) enquanto examina estas acusações e as medidas que as Nações Unidas estão tomando para enfrentá-las".