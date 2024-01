Espanha reforma Agência Antidoping em meio a acusações de irregularidades

As acusações de irregularidades, que levaram a duras críticas por parte da Agência Mundial Antidoping, levaram o governo espanhol a substituir o diretor da Agência Antidoping Espanhola (Celad), José Luis Terreros, por Silvia Calzón. "O Conselho de Administração da Agência Espanhola de Luta Antidoping no Esporte aprovou em sua reunião desta sexta-feira a nomeação de Silvia Calzón como diretora-geral da organização", a agência afirmou em um comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A substituição de Terreros foi feita após ele recusar a demissão, solicitada no início do mês pelo presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, devido ao "dano reputacional" que ele estava causando ao esporte espanhol.

Uribes pediu a renúncia de Terreros após encaminhar, para a promotoria, os resultados de uma investigação "a partir de uma denúncia de supostas irregularidades no uso de fundos públicos e no controle e sanção antidoping" por parte do Celad. Ao mesmo tempo, foi adicionada a publicação na imprensa de supostas irregularidades, que incluíam resultados positivos não sancionados, controles realizados de maneira irregular ou dúvidas nos passaportes biológicos. O passaporte biológico de um atleta permite monitorar diferentes parâmetros sanguíneos perante um período prolongado. Dessa maneira, é possível identificar possíveis violações das regras antidoping. A Agência Mundial Antidoping (AMA) havia criticado a Celad e feito ameaças com "consequências significativas para o esporte espanhol" se os casos de doping não fossem tratados "de maneira rápida e eficaz". "Somos muito conscientes dos problemas profundamente enraizados no antidoping espanhol", disse o presidente da AMA, Witold Banka, citado em um comunicado da agência, em 5 de janeiro. "Estou decepcionado com o nível de cooperação que recebemos da Celad e buscamos melhorar o sistema para os atletas espanhóis", acrescentou.

Acusada de ignorar alguns casos na Espanha, a AMA se defendeu em comunicado das acusações da imprensa e citou algumas medidas tomadas. Entre elas, o organismo antidoping mundial afirmou que, em 2023, "tomou uma medida muito incomum de retirar três casos de passaportes biológicos da organização e entregá-los às federações internacionais envolvidas, para que os tratassem em seu lugar". "Em outros dois casos relacionados a passaportes biológicos, a AMA impôs prazos rigorosos para que a Celad publicasse os resultados", destacou.

Em 10 de janeiro, ainda sob a direção de Terreros, a Celad se defendeu de qualquer irregularidade, garantindo que as informações a esse respeito eram "suposições interessadas e tendenciosas". A resistência de Terreros, que comandava a agência antidoping desde 2017, levou o governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez a substituí-lo por uma pessoa próxima para reforçar a luta contra o doping. Médica de profissão, a nova diretora do Celad foi secretária de Estado de Saúde entre agosto de 2020 e novembro de 2023, período em que teve de administrar os piores momentos da pandemia da covid-19.