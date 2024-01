Comunicado do Business Wire :GC Aesthetics

A GC Aesthetics® (GCA), uma empresa privada de tecnologia médica que fornece soluções estéticas e de reconstrução para os mercados globais de saúde, tem o orgulho de anunciar que seu implante mamário PERLE? foi apresentado em um recente artigo independente e revisado por colegas publicado no Aesthetic Surgery Journal Open Forum. O estudo, liderado pelo Sr. Taimur Shoaib (Reino Unido), destaca a segurança e o desempenho do PERLE, o implante mamário redondo, liso e opaco com a exclusiva superfície Bio-Q? e gel de 6 ª geração. Esta é a primeira vez que dados clínicos sobre o PERLE são publicados em uma revista internacional, comprovando a segurança e o desempenho deste implante mamário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma coorte de 374 pacientes foi analisada retrospectivamente, com uma média de acompanhamento de 18 meses. O estudo destaca baixas taxas de complicações ao usar os implantes PERLE?.

"Realizei esse estudo para examinar a segurança dos implantes PERLE. Introduzimos esses implantes em minha clínica, La Belle Forme em Glasgow, no início de 2021, quando soube da ciência por trás deles. Todos os aspectos empíricos do implante se alinharam com minha ideia de alta qualidade, e eu queria testar isso. Acompanhamos 374 pacientes, com implantes PERLE, por uma média de 18 meses. Nosso estudo mostrou que o perfil de segurança desses implantes é comparável a outros implantes modernos, sem complicações relacionadas ao implante e sem casos de contratura capsular", mencionou o Sr. Taimur Shoaib. Esse estudo clínico independente valida a qualidade e a segurança dos implantes mamários PERLE, atendendo aos padrões e às expectativas de cirurgiões e pacientes. Chris Brotherston, diretor de Qualidade, Assuntos Regulatórios e Clínicos da GC Aesthetics, comentou: "Este não é apenas um marco para a GC Aesthetics; é uma validação de nosso compromisso com a segurança e com a obtenção de resultados excepcionais. Também temos orgulho de anunciar o início de nosso estudo prospectivo de 10 anos sobre o PERLE no primeiro trimestre de 2024, para continuar coletando dados essenciais e ampliar sua segurança e seu perfil de compatibilidade aprimorado." Leia o artigo completo aqui: Zhi Yang Ng, Calum Honeyman, Taimur Shoaib, Single-Institution Early Experience With a New, Smooth, Opaque, and Round Breast Implant Over a 2-Year Period, Aesthetic Surgery Journal Open Forum Volume 5, 2023, ojad090, https://doi.org/10.1093/asjof/ojad090 Sobre a GC Aesthetics® A GC Aesthetics® é uma empresa global de tecnologia médica estabelecida há muito tempo que desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla variedade de produtos estéticos e reconstrutivos exclusivos.

Play

Ao longo de seus 40 anos de história, a GCA® tem se dedicado ao avanço da ciência da estética médica e ao fornecimento de implantes mamários de alta qualidade para cirurgias de aumento e reconstrução mamária. Já vendemos mais de 3 milhões de implantes em 70 países, e nossos produtos são respaldados por dados clínicos publicados ao longo de 10 anos. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240119030558/pt/ Contato