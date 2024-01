Comitê Nacional Republicano retira resolução que poderia considerar Trump candidato do partido

O Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) retirou uma resolução que considerava declarar o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump o "presumível candidato para 2024" do partido antes que ele obtenha formalmente o número necessário de delegados, segundo uma pessoa familiarizada com a decisão declarou a AP na quinta-feira, 25.

A notícia da retirada da resolução ocorreu logo depois que Trump postou em seu site Truth Social que, embora apreciasse muito a ideia, ele sentia que "pelo bem da unidade do partido, que eles não deveriam seguir em frente com este plano, mas que eu deveria fazer do jeito ‘antiquado’ e terminar o processo nas urnas".

A medida, de acordo com um rascunho obtido na quinta-feira pela Associated Press, dizia que "declara o presidente Trump como nosso presumível candidato para o cargo de presidente dos Estados Unidos em 2024 e, a partir deste momento, entra em modo de eleição geral completa, dando as boas-vindas aos apoiadores de todos candidatos como membros valiosos da Equipe Trump 2024."

A retirada foi confirmada por uma pessoa familiarizada com a decisão, que não estava autorizada a discutir publicamente a proposta e falou sob condição de anonimato na noite de quinta-feira.