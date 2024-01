Começa sessão da CIJ para emitir parecer sobre denúncia de 'genocídio' contra Israel

A presidente da mais alta instância judicial da ONU começou a ler, nesta sexta-feira (26), o primeiro parecer sobre as medidas urgentes exigidas pela África do Sul contra Israel, acusado de "genocídio" na Faixa de Gaza, um veredito acompanhado de perto por todo o mundo.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia, nos Países Baixos, poderia ordenar que Israel interrompesse sua ofensiva militar, iniciada após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro no sul do território israelense, ou que facilitasse a entrada de ajuda humanitária na região.