Colômbia perde 17.192 hectares de vegetação em incêndios relacionados ao El Niño

Os incêndios florestais vinculados ao fenômeno El Niño consumiram 17.192 hectares desde novembro na Colômbia, que está em alerta por diversos focos ativos, informaram as autoridades nesta sexta-feira (26).

As secas como consequência do aumento da temperatura provocaram mais de 340 incêndios, de acordo com os números divulgados pelo órgão estatal Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).

Desde a segunda-feira, a Colômbia luta contra vários focos que afetam florestas, ecossistemas montanhosos onde nascem os rios e montes nos arredores de Bogotá, onde as autoridades sugerem que as pessoas evitem sair às ruas pela má qualidade do ar.