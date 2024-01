CIJ exige que Israel permita entrada de ajuda humanitária em Gaza

O máximo órgão judicial da ONU decidiu, nesta sexta-feira (26), que Israel deve facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza, onde trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas desde outubro.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia, instou Israel a evitar qualquer possível ato de genocídio durante a ofensiva de seu Exército na Faixa de Gaza contra o Hamas, mas evitou pedir formalmente um cessar-fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a decisão do tribunal, lida nesta sexta-feira em Haia, Israel deve tomar "medidas imediatas e eficazes para permitir a prestação de serviços básicos e ajuda humanitária de que os palestinos necessitam urgentemente para lidar com as condições de vida desfavoráveis que enfrentam", devido à campanha militar israelense, iniciada após o ataque do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel.