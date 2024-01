Charles III é hospitalizado em Londres para cirurgia na próstata

O rei Charles III, de 75 anos, foi internado nesta sexta-feira (26) em um hospital em Londres, para ser operado de uma hipertrofia "benigna" de próstata, anunciou o Palácio de Buckingham. "O rei ingressou em um hospital de Londres esta manhã para receber o tratamento programado. Sua Majestade agradece a todos que enviaram bons votos na semana passada e está feliz em saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública", informou o Palácio em um comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O rei foi visito na manhã desta sexta-feira no hospital particular London Clinic, onde a princesa Catherine de Gales, esposa do filho mais velho de Charles, o príncipe herdeiro William, também está internada.

Kate se recupera de uma cirurgia abdominal a que se submeteu "com sucesso" na semana passada e pela qual deve ficar internada em torno de duas semanas. Segundo a imprensa britânica, o rei visitou Kate pouco antes de entrar em cirurgia. O Palácio de Buckingham havia anunciado em 18 de janeiro que o monarca se submeteria a um "procedimento corretivo" na próstata. "Como milhares de homens todos os anos, o rei passou por uma consulta, devido a um aumento da próstata. O que acomete Sua Majestade é benigno", explicou Buckingham. Segundo a imprensa britânica, os detalhes sobre a condição do rei se tornaram públicos para incentivar os cidadãos a realizarem exames, já que a monarquia não costuma mencionar estes temas. A iniciativa da casa real foi bem-sucedida, já que as visitas às páginas dedicadas a esta doença dispararam no site do NHS, o serviço público de saúde britânico. Nas 48 horas posteriores ao anúncio, 26.000 visitas foram registradas no site, que costuma ter uma média de 1.400 visualizações diárias.

A organização beneficente Prostate Cancer UK informou que também observou um aumento de mais de 100% no número de usuários de seu verificador de riscos on-line no dia seguinte ao anúncio. A hiperplasia ou hipertrofia de próstata é diagnosticada quando há um crescimento benigno da glândula prostática. A próstata aumentada provoca sintomas urinários no homem adulto e é um processo relacionado à idade do paciente. Ian Eardley, cirurgião urologista e diretor do NHS England, afirmou que a condição é "até certo ponto, algo inevitável do envelhecimento por quase todos os homens".

"Mas este anúncio fará com que mais homens busquem ajuda. É algo bom", afirmou. Os problemas de saúde de dois membros da realeza, Charles III e Catherine de Gales, deixam a monarquia com três membros ausentes, já que William também decidiu suspender sua presença em atos públicos para acompanhar a esposa. A rainha Camilla será praticamente o único membro da primeira linha real em atividade nos próximos dias.