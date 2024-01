Apple lidera pela 1ª vez o mercado chinês de smartphones

A Apple assumiu o primeiro lugar nas vendas de smartphones no mercado chinês pela primeira vez no ano passado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (26), apesar da crescente concorrência de fabricantes nacionais, como a Huawei.

A quota de mercado da gigante tecnológica americana na segunda maior economia do mundo situou-se em 19%, segundo o fornecedor de dados do setor Canalys.

As suas vendas em 2022 foram afetadas pelo corte da produção nas fábricas, consequência da política "covid zero" do país, e pela postura endurecida de Pequim em relação à empresa.