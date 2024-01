Alabama executa réu com gás de nitrogênio pela primeira vez nos EUA

Um homem condenado à pena de morte foi executado, na quinta-feira (25), por inalação direta de nitrogênio no Alabama, sul dos Estados Unidos, na primeira vez que este método, considerado "tortura" pela ONU, foi aplicado em uma pessoa.

Condenado a esta sentença em 1996 pelo homicídio de uma mulher - encomendado por seu marido -, o réu Kenneth Eugene Smith foi declarado morto às 20h25 (23h25 no horário de Brasília), 29 minutos depois do início da execução, indicou um comunicado do procurador-geral do Alabama.

"A justiça foi feita. Esta noite, Kenneth Smith foi executado pela atrocidade que cometeu há 35 anos", declarou Steve Marshall, ao afirmar que o Alabama "fez algo histórico".