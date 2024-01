Agência da ONU demite funcionários em Gaza e EUA suspende seu financiamento

Os Estados Unidos suspenderam nesta sexta-feira (26) o financiamento à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), depois que este órgão, há muito tempo na mira de Israel, demitiu vários supostos envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro.

Pouco depois, os Estados Unidos anunciaram que suspenderiam "temporariamente o financiamento adicional" à agência da ONU.

Washington está "extremamente preocupado" com as acusações de que 12 funcionários da UNRWA teriam envolvimento no ataque, indicou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado.

O titular da diplomacia americana, Antony Blinken, destacou a "necessidade de uma investigação rápida e exaustiva sobre esta questão", em uma conversa com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O ministro das Relações Exteriores israelense exigiu, por sua vez, uma "investigação interna exaustiva das atividades do Hamas e outras organizações terroristas" na UNRWA.