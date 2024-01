Ucrânia reivindica ataque com drones a complexo petroleiro na Rússia

A Ucrânia assumiu nesta quinta-feira (25) a responsabilidade por um ataque com drones a um complexo petroleiro no sul da Rússia, onde as autoridades relataram a ocorrência de um incêndio, disse à AFP uma fonte militar de Kiev.

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) atacaram uma refinaria em Tuapse, uma localidade situada na costa do Mar Negro, e uma "unidade de tratamento de petróleo" foi danificada, disse esta fonte.

À noite, as autoridades locais russas haviam informado a deflagração de um incêndio em um complexo petroleiro em Tuapse, sem explicar as causas do incidente.