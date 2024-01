Ucrânia pede à ONU investigação do local do acidente do avião russo

A Ucrânia pediu nesta quinta-feira (25) que ONU e Cruz Vermelha tenham acesso ao lugar do acidente do avião militar russo que, segundo Moscou, foi derrubado pelas forças de Kiev, enquanto transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos.

O comissário ucraniano para os direitos humanos observou que, de qualquer modo, a Rússia é "responsável pela segurança" dos detidos, em conformidade com a Convenção de Genebra.

O serviço de Inteligência militar ucraniano insistiu, por sua vez, na falta de "informações confiáveis e completas" sobre os passageiros do avião.

Seu comissário de Direitos Humanos, Dmitro Lubinets, um dos responsáveis pelas trocas de prisioneiros, pediu hoje à ONU e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha que viajem para "inspecionar o local" do acidente. Lubinets disse, no entanto, estar "convencido" de que Moscou não autorizará "ninguém (...) a ver o local".

Na quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou Kiev por um "ato monstruoso". Até agora, porém, a Rússia não deu provas do número, ou da identidade dos passageiros, nem de que a Ucrânia soubesse quem estava a bordo da aeronave.

O Exército russo acusou as forças ucranianas de terem destruído o avião e garantiu que "sabiam" que os prisioneiros seriam transferidos para Belgorod para uma troca na fronteira.

Kiev reconheceu que uma troca de prisioneiros estava prevista, mas afirma "não ter sido informada" da necessidade de garantir o espaço aéreo na área do acidente.

A Rússia, por sua vez, conseguiu organizar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu uma investigação internacional e acusou a Rússia de "brincar com a vida dos prisioneiros ucranianos".

Nesta quinta-feira, os serviços especiais do país (SBU) anunciaram a abertura de uma investigação sobre o acidente por "violação das leis e dos costumes de guerra", mas parece difícil realizá-la, uma vez que ocorreu em território russo.

A região russa de Belgorod é alvo regular de ataques de drones e mísseis ucranianos. Kiev assumiu, em diferentes ocasiões, a responsabilidade pela destruição de aparelhos russos, com o último desses episódios ocorrendo na semana passada.

Já a Rússia esteve envolvida em inúmeros desastres aéreos, com frequência em circunstâncias estranhas, nas quais a narrativa de Moscovo levanta questões.

Um caso recente é a morte do chefe do grupo armado Wagner, Yevgueni Prigozhin, em um acidente de avião entre Moscou e São Petersburgo em agosto de 2023, semanas depois de seu motim contra o Kremlin. As autoridades russas negaram estarem envolvidas e alegaram que o avião pode ter explodido, porque seus passageiros detonaram uma granada a bordo.

