Quatro policiais morrem em tiroteio no centro do México

Quatro polícias da cidade de Celaya, no estado de Guanajuato, no centro do México, morreram em um tiroteio com supostos criminosos, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (25).

Os fatos ocorreram na noite de quarta-feira na rodovia que liga Celaya a Salvatierra, no distrito mais violento do México com o maior número de assassinatos em 2023, mais de 3.000.

De acordo com a imprensa local, outras duas pessoas, aparentemente civis, morreram no tiroteio, mas isso não foi confirmado pelas autoridades.