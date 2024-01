ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Combates violentos continuam em Khan Yunis, no sul de Gaza

Os ministros das Relações Exteriores da Venezuela e Guiana se reúnem nesta quinta-feira(25) no Brasil para tratar da crise sobre Essequibo, sem que nenhum dos governos tenha mudado de posição sobre a disputa deste território rico em petróleo.

PARIS:

Disputa pelo Essequibo: como se traça uma fronteira marítima?

A disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana pelo Essequibo levanta a questão das regras que regem o traçado das fronteiras marítimas, em um momento em que ambos os países disputam uma zona petrolífera em alto-mar.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Combates violentos continuam em Khan Yunis, no sul de Gaza

O Exército israelense e os milicianos do Hamas seguem travando combates violentos nesta quinta-feira(25) no sul da Faixa de Gaza, especialmente em Khan Yunis, onde disparos de tanques atingiram um abrigo da ONU para deslocados na quarta-feira.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden em campanha sob pressão das múltiplas frentes abertas no mundo

Os dias em que Joe Biden caminhava por Kiev como porta-estandarte da Ucrânia contra a Rússia já se foram. Quase um ano depois, o presidente dos Estados Unidos parece estar sob pressão, devido a uma guerra estagnada e ao conflito em Gaza.

WASHINGTON:

Quais medidas econômicas esperar se Donald Trump for eleito presidente dos EUA?

Donald Trump fez da economia um argumento de sua campanha em 2020. Continuará sendo uma questão importante este ano, uma vez que a inflação e as altas taxas de juros continuam no centro das preocupações dos americanos.

BOGOTÁ:

Centro da Colômbia sob 'calamidade pública' devido a incêndios florestais

Mais de vinte incêndios florestais assolaram, na quarta-feira (24), a Colômbia, onde o governo declarou "calamidade pública" em duas regiões do centro do país devido a conflagrações associadas ao fenômeno El Niño.

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia pede à ONU investigação do local do acidente do avião russo

A Ucrânia pediu nesta quinta-feira (25) que ONU e Cruz Vermelha tenham acesso ao lugar do acidente do avião militar russo que, segundo Moscou, foi derrubado pelas forças de Kiev, enquanto transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos.

-- ÁSIA

QUIOTO:

Japão condena à morte acusado por incêndio mortal em estúdio de animação

Um tribunal do Japão condenou à morte nesta quinta-feira(25) o homem que incendiou um estúdio de animação em 2019, onde morreram 36 pessoas.

-- ÁFRICA

NGOMA, Ruanda:

Trinta anos após o genocídio, Ruanda ainda exuma suas vítimas

Com pás e enxadas, os habitantes da aldeia de Ngoma retiram a terra, revelando caveiras e fragmentos de roupas. Trinta anos depois do genocídio no Ruanda, continuam encontrando restos mortais das vítimas dos massacres.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

Apesar de problemas, módulo espacial japonês realizou pouso preciso na Lua

O pequeno módulo espacial japonês SLIM conseguiu realizar um pouso de alta precisão a 55 metros de seu objetivo, fazendo jus ao seu apelido de "Moon Sniper" ("franco-atirador lunar" em tradução literal), anunciou a agência espacial japonesa JAXA nesta quinta-feira (25).

=== ESPORTE ===

MADRI:

Rubiales, a um passo de ser julgado pelo beijo forçado em Jenni Hermoso

O juiz Francisco de Jorge decidiu pelo julgamento do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales pelo beijo forçado que deu na jogadora Jenni Hermoso na final da Copa do Mundo da Austrália no ano passado.

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

