Pastor é acusado de ganhar R$ 15 milhões ao vender criptomoeda sem valor a fieis

O pastor Eli Regalado e sua esposa Kaitlyn Regalado estão sendo processados pelo Tribunal Distrital de Denver, nos Estados Unidos. O ministro espiritual foi acusado de extorquir seus seguidores, induzindo-os a investir em uma criptomoeda. Posteriormente, foi descoberto que a moeda não oferece nenhum tipo de retorno.

Regalado relatou que a criação da INDXcoin, nome de batismo da cripto, foi exclusivamente em "nome do Senhor" e uma sugestão de Deus, levando inúmeros fiéis a investirem dinheiro no fundo. Depois, especialistas foram alertados por investidores anônimos sobre a veracidade do caso e a validade do investimento.

