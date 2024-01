Nadadora de 99 anos quebra três recordes mundiais no mesmo dia: "Dou tudo o que tenho"

Uma senhora de 99 anos virou celebridade no mundo da natação amadora. Isso porque ela bateu três recordes mundiais em uma competição na cidade de Saanich, no Canadá.

Betty Brussel completou 400 metros de nado livre em 12 minutos e 50 segundos, cerca de 4 minutos a menos que o recorde ultrapassado por ela. A nadadora também fez história nas modalidades de 50 metros costas e 50 metros peito no mesmo dia. Ela competiu na categoria de 100 a 104 anos.

“Quando estou nadando, não penso em nada. Nada. Eu apenas conto as voltas para saber quantas ainda me restam. Tento sempre encontrar um ritmo que consiga sustentar – nestas nadadas exige-se muito do corpo. E na última volta, bem, dou tudo o que tenho”, contou Brussel ao jornal britânico The Guardian.