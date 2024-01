Museus britânicos devolverão tesouros saqueados da realeza de Gana

O acordo de empréstimo de longo prazo para as peças surge em um momento em que museus e instituições internacionais estão cada vez mais dispostos a devolver peças africanas saqueadas pelas antigas potências coloniais britânicas, francesas, alemãs e belgas.

Os itens devolvidos incluem uma espada Mponponso de 300 anos usada nas cerimônias de juramento dos Asante e um cachimbo de ouro da paz, entre outros.

Os objetos foram roubados após a Terceira Guerra Anglo-Ashanti, em 1874, e incluem um total de 32 peças, 15 do Museu Britânico e 17 do Museu Victoria e Albert, ambos em Londres.

Eles ficarão expostos em Kumasi, sede do reino Ashanti, no Museu do Palácio Manhyia por até seis anos, segundo o palácio real.

