Missão da SIP e CPJ analisa 'complexa' situação de jornalistas na Guatemala

Uma delegação de duas organizações internacionais de imprensa visita a Guatemala para analisar a complexa situação que os jornalistas locais vêm enfrentando nos últimos anos por ações do Ministério Público, informaram essas organizações nesta quinta-feira (25).

"O objetivo principal da missão é abordar a complexa situação que os jornalistas guatemaltecos enfrentam no exercício de seu trabalho informativo", disseram em um comunicado conjunto a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

A delegação liderada pelo presidente da SIP, Roberto Rock, e o diretor do programa do CPJ, Carlos Martínez de la Serna, se reunirá com o novo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, nesta mesma quinta-feira.