Meta anuncia maior proteção a menores no Instagram e Messenger

A empresa acrescentou que essa medida serve como uma forma de evitar que os menores vejam conteúdo indesejado ou imagens potencialmente inadequadas nas mensagens diretas.

"Temos mais a compartilhar sobre essa funcionalidade, que estará disponível mesmo em chats criptografados até o final do ano", antecipou a empresa.

No início do mês, a Meta reforçou as restrições de conteúdo para menores no Instagram e no Facebook, em meio a críticas sobre como suas plataformas podem ser prejudiciais para os jovens.

Esse tipo de conteúdo incluiria temas relacionados a suicídio ou automutilação, bem como nudez.

Além disso, as restrições se aplicarão a temas como promoção de tabaco, álcool, procedimentos estéticos, programas de perda de peso, etc.

Todos os menores também terão, por padrão, as configurações mais restritivas no Instagram e no Facebook, uma política que já havia sido aplicada a novos usuários.